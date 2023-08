Podpalanie Rosji. Fala ataków na wojskowe komisje rekrutacyjne

Kto stoi za kulisami podpaleń

- Najwyraźniej za tym (serią podpaleń - red.) stoi jakaś jednocząca siła z jakimś centrum – sądzi adwokat Jewgienij Smirnow z organizacji obrony praw człowieka „Pierwyj otdieł” („Wydział pierwszy”). Ale nie wiadomo, kto to jest. Czy to ukraiński wywiad, jak twierdzi rosyjska propaganda opisując służące do tego różne "call-centry" na Ukrainie. Czy może jednak rosyjskie służby specjalne różnej maści.

Sam Smirnow przypomina serię spraw związanych z „próbą przejścia na stronę przeciwnika” czyli wyjazdu na Ukrainę i zaciągnięcia się do oddziałów rosyjskich ochotników, by walczyć z rosyjską armią. Przynajmniej część tych spraw była prowokacjami rosyjskich służb.

- Oczywiście, oni nie dzwonią wprost do ofiary, ale działają subtelniej. Tygodniami, miesiącami zdobywają zaufanie prowadząc korespondencję z ofiarą na forach internetowych, tworząc sobie „idealną sprawę”. Zatrzymują człowieka bezpośrednio przed podpaleniem komisji wojskowej, czy przed wylotem z Rosji – na przykład do Turcji – i na podstawie tej korespondencji oskarżają o zdradę państwa – opisuje Smirnow sposoby działania rosyjskiej FSB.

Letnia kulminacja

Rzeczywiście, chyba tylko jednej osobie w ciągu dwóch dni udało się naprawdę podpalić budynek komisji, wszyscy pozostali byli łapani, nim tego dokonali.