Władze polskich miast również przedstawią swoją analizę koncepcji i podejść do rewitalizacji.

Mariupol Reborn to największy projekt rewitalizacji miasta w Europie od czasów II wojny światowej. Projekt jest prowadzony przez mera Mariupola, Wadyma Bojczenkę, w imieniu szefa regionalnej administracji wojskowej w Doniecku, Pawło Kyryłenki. Jest on wspierany przez EBOR, USAID Economic Support of Ukraine Project oraz Grupę SCM.