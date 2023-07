Ukraińska kontrofensywa. Co wojsko musi zrobić, by osiągnąć sukces na południu kraju?

- Podejrzewam, że pozostanie to krwawa walka z jednostkami rezerwowymi, które będą stopniowo zasilane w nadchodzących tygodniach i miesiącach - ocenił Gady.

Jeśli tak się stanie, a konflikt ten zacznie przypominać statyczne linie frontu, które zaczęły utrwalać się w Donbasie w latach 2015-16, kiedy siły wspierane przez Rosję zajęły terytorium Ukrainy, pojawią się inne pytania.

Czy zachodnie rządy zaczną wywierać presję na Ukrainę, by dążyła do pokoju? Biorąc pod uwagę straty poniesione do tej pory, zdolność Rosji do tworzenia wzmocnień i niepewność związaną z wyborami prezydenckimi w USA, nie wiadomo, czy nie dojdzie również do zmiany stanowiska władz w Kijowie.