Wojenną siłę chińskiego eksportu produktów podwójnego zastosowania do Rosji potwierdzają dane celne. choć Ukraina również jest klientem Chin, jej import większości sprzętu gwałtownie spadł - jak pokazują liczby.

Rosja sprowadza z Chin więcej sprzętu niż Ukraina

Do tej pory w tym roku Rosja sprowadziły z Chin drony o wartości ponad 100 milionów dolarów - 30 razy więcej niż Ukraina. Chiński eksport materiałów ceramicznych, komponentu używanego w kamizelkach kuloodpornych, wzrósł o 69 proc. do Rosji do ponad 225 milionów dolarów, podczas gdy na Ukrainę spadł o 61 proc. do zaledwie 5 milionów dolarów - jak pokazują chińskie i ukraińskie dane celne.

- To, co jest bardzo jasne, to fakt, że Chiny, pomimo wszystkich swoich twierdzeń, że są neutralnym podmiotem, w rzeczywistości wspierają pozycje Rosji w tej wojnie - powiedziała Helena Legarda, główny analityk specjalizujący się w chińskiej polityce obronnej i zagranicznej w Mercator Institute for China Studies, berlińskim think tanku.

Zdaniem Legarde sprzęt taki jak kamizelki kuloodporne, kamery termowizyjne, a nawet komercyjne drony, które mogą być wykorzystywane w ofensywnych operacjach na linii frontu, raczej nie wywołają reakcji Zachodu i nałożenia sankcji na osoby i firmy wspierające Chiny.

Shanghai H Win, podobnie jak inne chińskie firmy produkujące sprzęt podwójnego zastosowania, cieszył się gwałtownym wzrostem działalności od czasu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę.