Wojna w Ukrainie. Kreml w natarciu, szuka zemsty za atak na Most Krymski

Podobnie w stepach na pograniczu obwodów donieckiego i zaporoskiego. Nacierający ukraińscy żołnierze posuwają się tylko wąskimi pasami drzew rosnących wzdłuż dróg i miedz, dającymi ukrycie przed rosyjską artylerią.

„Ponieważ nie mamy wystarczającej ilości broni dalekiego zasięgu ani przewagi powietrznej, musimy miażdżyć ich tym, co mamy, do momentu, w którym nie będą mieli wystarczająco żołnierzy i sprzętu do obrony swych linii” – wyjaśnia sposób prowadzenia tej stepowej wojny jeden z ukraińskich oficerów.

Rosja mści się na zbożu: Ataki na ukraińskie porty

Ostrzeliwanie zaś portów w Odessie i Mykołajowie wskazuje, że Rosjanie chcą przede wszystkim uniemożliwić Ukrainie eksport zbóż. Przez te dwa porty wysyłano je morzem w ramach „umo- wy zbożowej”, wypowiedzianej przez Rosję w poniedziałek.

Ale prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do ONZ oraz Turcji (która również była sygnatariuszem poprzedniej umowy) o zawarcie kolejnej, tym razem bez Rosji. Szczegóły propozycji nie są znane. Można jedynie się domyślać, że chciałby on otrzymać jakiś rodzaj ochrony dla statków płynących do ukraińskich portów.