Nieoficjalne doniesienia mówią o uszkodzeniu jednego lub dwóch przęseł mostu.

Uszkodzenie Mostu Krymskiego: Rosjanie mają jeździć na Krym przez okupowaną Ukrainę

Siergiej Aksjonow, szef okupacyjnych władz Krymu, poinformował o "wypadku" w rejonie 145 filaru wspierającego Most Krymski. Aksjonow wezwał kierowców, by omijali Most Krymski.



"Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, wzywam mieszkańców i gości na półwyspie, aby powstrzymali się od jazdy przez Most Krymski i, z przyczyn bezpieczeństwa, wybrali alternatywną drogę przez nowe obwody (chodzi o nielegalnie okupowane części Ukrainy zajęte po 24 lutego 2022 roku - red.)" - napisał Aksjonow na swoim kanale w serwisie Telegram.

Krymskie Ministerstwo Turystyki ma stworzyć specjalny sztab w związku z zaistniałą sytuacją - napisał Oleg Kriuczkow, doradca szefa okupacyjnych władz Krymu. Kriuczkow zapewnił, że turyści na Krymie otrzymają "wszelką niezbędną pomoc i wsparcie".

Kriuczkow pisze też, że na Krym można wjechać przez trzy przejścia na granicy administracyjnej Krymu z okupowaną częścią obwodu chersońskiego.