Władimir Putin w orędziu do narodu: To zdrada

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 486 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn wypowiedział wojnę rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.

Rosyjski prezydent oświadczył, że wszyscy, którzy weszli na drogę zdrady, zostaną ukarani i pociągnięci do odpowiedzialności.

Reklama

- Siły zbrojne otrzymały niezbędne rozkazy - zapewnił.

Rosyjski dyktator dodał, że to, z czym Rosja ma teraz do czynienia, to zdrada.

- Osobiste interesy doprowadziły do zdrady naszego kraju i sprawy, z którą walczą nasze siły zbrojne - mówił.