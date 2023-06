"Nie należy mierzyć wyników pracy sił obronnych (Ukrainy) wyłącznie przez (liczbę) miejscowości (wyzwolonych) i pokonanych kilometrów. Ponieważ jest znacznie więcej kryteriów skuteczności operacji wojskowej" - napisała Malar.



"Trwająca operacja ma na celu realizację kilku zadań i armia realizuje te zadania" - dodała.



"Decydujący cios dopiero nadejdzie" - napisała też.



Malar zwróciła też uwagę, że chociaż Ukraińcy nacierają na południu, to Rosjanie koncentrują swoje działania na wschodzie, gdzie nadal nacierają, ponieważ jest to dla nich główna oś ataku. "Wróg nie porzucił celu dotarcia do granic administracyjnych obwodu donieckiego i ługańskiego" - zaznaczyła.



Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał 20 czerwca rano, że w ciągu doby Rosjanie stracili w walkach ok. 1 010 żołnierzy, 8 czołgów, 15 pojazdów opancerzonych, 23 zestawy artyleryjskie i dwa zestawy przeciwlotnicze.