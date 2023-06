Rosyjskie dowództwo ma wybór między uspokojeniem własnej elity a ochroną wojsk na linii frontu

– W przeciwieństwie do czołgów systemów obrony przeciwlotniczej nie można długo przechowywać w magazynach. Elektronika, często jeszcze radziecka, szybko się psuje, dlatego muszą być one cały czas obsługiwane. Stąd Rosja nie ma ich w rezerwie. W zasadzie wszystkie wyprodukowane są obecnie używane – tłumaczy jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych.

Wkroczenie armii na przygraniczne tereny wywołało szok miejscowych Rosjan

A to znaczy, że rosyjskie dowództwo ma teraz wybór między uspokojeniem własnej elity a ochroną wojsk na linii frontu. Nie wiadomo jeszcze, jaką decyzję podejmie. Sądząc z chaosu panującego w rosyjskiej armii, spróbują raczej uspokoić Rublowkę, by nie ryzykować własnymi stanowiskami.

Podobne zamieszanie panuje na ziemi. „(Przed Rosjanami) stoi ostry dylemat: czy umacniać obronę w przygranicznych rejonach Rosji, czy może jednak swe pozycje na okupowanej Ukrainie” – sądzi brytyjski wywiad.

Wszystko z powodu kolejnego rajdu rosyjskich ochotników na okolice Biełgorodu. Rosyjska armia poradziła sobie z nimi szybciej niż w przypadku ataku 27 maja. Ale sukces ma swoją cenę: ściągnięcie wojsk z zaplecza frontu. „Wielkość atakujących oddziałów wskazuje na to, że z punktu widzenia doktryny był to zwykły rajd, a celem takiego nie jest opanowanie terytorium” – sądzi amerykański Institute for the Study of War.

Mimo to dla jego odparcia Rosjanie musieli użyć ciężkiego uzbrojenia. Nie wiadomo jeszcze, jak z tym rajdem związana jest utrata przez Rosjan zachodnich krańców dopiero co zdobytego Bachmutu, co właśnie przyznał właściciel najemników, Jewgienij Prigożin. Natomiast wkroczenie regularnej rosyjskiej armii na przygraniczne tereny wywołało szok miejscowych Rosjan. W ciągu dwóch dni napłynęły informacje o dewastowaniu i rozkradaniu sklepów przez żołnierzy – tak, jak na Ukrainie. W Szebiekino – które przed wojną liczyło ok. 40 tys. mieszkańców, a teraz pewnie dwa razy mniej – w ciągu dwóch dni rosyjscy żołnierze, którzy przybyli na pomoc w obronie granicy, zgwałcili dwie mieszkanki miasta.