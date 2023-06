Jak Rosja chce wykorzystać jednostki Kadyrowa na Ukrainie?

W ocenie think tanku Kreml mógł zdecydować się sięgnąć po Czeczenów i uczynić z nich trzon sił ofensywnych na froncie, w związku z tym, że jednostki Grupy Wagnera poniosły ciężkie straty w walkach o Bachmut i zostały wycofane z frontu. "Władimir Putin wywierał presję na Kadyrowa, by zwiększyć rolę czeczeńskich bojowników w działaniach bojowych co najmniej od spotkania z Kadyrowem 13 marca" - pisze ISW.

"Kreml może postrzegać czeczeńskie jednostki jako niewykorzystaną siłę ofensywną, która może przywrócić zdolność Rosji do prowadzenia jednoczesnych działań ofensywnych na kilku osiach natarcia" - ocenia think tank.

Jednak - jak zauważa ISW - w związku z deklaracją Kadyrowa, że na Ukrainie przebywa ok. 7 tys. czeczeńskich żołnierzy, nie są oni w stanie prowadzić równocześnie działań ofensywnych na wielu kierunkach.