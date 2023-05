Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie, posłowie Borys Budka i Krzysztof Gawkowski poinformowali, że klub KO wraz z klubem Lewicy przygotowały wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. - Minister Błaszczak udowodnił wczoraj, że to, co potrafi, to pierwszy uciec z placu boju. Uciekł z komisji i by uciekł, kiedy zaczęłaby się wojna - ocenił Gawkowski.