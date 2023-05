Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 456 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wielka Brytania ma być pierwszym państwem, w którym ukraińscy piloci zaczną się szkolić z obsługi zachodnich samolotów.

- On (Putin - red.) dostrzega, że zbliżamy się do niego, ale być może boi się też, że zostanie zabity przez swoich ludzi... Dopiero teraz zaczyna wystawiać głowę, a jeśli to zrobi, nie mamy pewności, że to naprawdę on - powiedział Wadym Skibicki.

Zapytany, czy GUR stał za atakami na rosyjskich propagandystów, Skibicki powiedział, że nie były to ważne cele, ale priorytetem sił specjalnych było zabicie dowódcy jednostki, który rozkazał swoim ludziom atakować. W szczególności, według niego, ukraiński wywiad próbuje wyeliminować przywódcę wagnerowców, Jewgienija Prigożyna.

Skibicki dodał również, że GUR ściśle monitoruje wszystkie ruchy, centra dowodzenia i pozycje na linii frontu.