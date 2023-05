"New York Times": Ukraińcy prawdopodobnie stali za atakiem dronów na Kreml

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 455 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy mówi, że Dania rozpocznie szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16.

Amerykańscy urzędnicy powiedzieli "New York Times", że atak dronów na Kreml przeprowadzony na początku maja był prawdopodobnie zaaranżowany przez jedną ze specjalnych ukraińskich jednostek wojskowych lub wywiadowczych. To kolejne tajne działanie przeciw celom w Rosji, które doprowadziło do zaniepokojenia w administracji Joe Bidena.

Reklama

Amerykańskie agencje wywiadowcze nie wiedzą, która jednostka przeprowadziła atak. Nie wiadomo również, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski lub jego najwyżsi urzędnicy mieli wiedzą na temat operacji. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że ukraiński prezydent nie był poinformowany o planach służb.

Amerykanie uzyskali swoją wstępną ocenę częściowo dzięki przechwyconym wiadomościom, w których rosyjscy urzędnicy obwiniali Ukrainę, oraz innym rozmowom, w których ukraińscy urzędnicy mówili, że wierzą, iż ich kraj jest odpowiedzialny za atak.