Putin i Zełenski zgodzili się na przyjęcie papieskich wysłanników? Są nieoficjalne doniesienia

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 449 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 maja doszło do kolejnego ataku rakietowego Rosji na Kijów.

Do Moskwy i do Kijowa ma udać się dwóch specjalnych papieskich wysłanników. „Wstępne porozumienie” dotyczy wyjazdu na Ukrainę kardynała Matteo Zuppiego oraz do Rosji arcybiskupa Claudio Gugerottiego - podaje watykańskie źródło. Zaznacza, że „nie jest pewne, czy są to ustalenia ostateczne”, a obaj wysłannicy „muszą uzyskać zgodę zainteresowanych rządów”,

Inicjatywa jest prawdopodobnie potwierdzeniem „misji”, o której mówił dziennikarzom papież w podróży powrotnej z Węgier. Ogłosił wówczas, że Watykan bierze udział w misji pokojowej, której celem jest „próba zakończenia konfliktu między Rosją a Ukrainą”.

- Misja (pokojowa) obecnie trwa, ale na razie nie jest publiczna. Wszystko opowiem, gdy stanie się publiczna – mówił dziennikarzom na pokładzie samolotu, którym wracał do Rzymu.