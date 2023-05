Izrael zaatakował z powietrza mieszkanie na piątym piętrze

Izrael przeprowadził nad ranem atak, którego celem było mieszkanie na piątym piętrze w pobliżu Chan Junus, w południowej części Strefy Gazy.



Atak miał miejsce po tym, jak Palestyńczycy w środę wystrzelili z terytorium kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy 460 rakiet w kierunku Izraela. Z kolei Izrael zaatakował w ostatnich dniach co najmniej 130 celów wojskowych w Strefie Gazy. W atakach izraelskich, do których doszło w tym tygodniu, zginęły co najmniej 24 osoby, w tym czterech wysokich rangą członków Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu.

Zbrojne ramię tej organizacji, drugiej największej formacji palestyńskich bojowników w Strefie Gazy, po Hamasie, potwierdziło, że w czwartkowym ataku zginął kierujący siłami rakietowymi organizacji Ali Hassan Ghali, znany jako Abu Muhammad.



Palestyński Islamski Dżihad zapowiedział zemstę za śmierć Palestyńczyków, którzy zginęli w ostatnich atakach Izraela.