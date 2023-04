Zagadka eksplozji w Biełgorodzie rozwiązana. Rosyjski Su-34 upuścił bombę

Pompy ciepła - co to takiego?

Pompa ciepła pobiera ciepło z otoczenia zewnętrznego, co umożliwia efektywne wykorzystanie naturalnych zasobów do celów grzewczych. W ten sposób jest zgodna z nowymi trendami energetycznymi oraz spełnia wszelkie wymagania w zakresie ekonomicznego ogrzewania. Jest to ekologiczne i bezobsługowe źródło ciepła, z którego można korzystać cały rok.