Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 421 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o formowaniu nowych jednostek straży granicznej.

Dziennik pisze, że podjęta przez Grupę Wagnera prób zwrócenia się bezpośrednio do Chin wskazuje na pewność, że Pekin będzie gotowy do dostarczania broni do Moskwy, oprócz innej pomocy udzielanej pRosji rzez Chiny w związku z wojną na Ukrainie.

Jak wynika z dokumentów, Chiny miały jednak zignorować prośbę najemników i ani nie wysłały broni, ani nawet nie kontaktowały się z grupą Prigożyna w jej sprawie.

Wcześniej administracja prezydenta Joe Bidena wielokrotnie wyrażała obawę, że Pekin może dostarczać Rosji amunicję i broń.