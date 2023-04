Od kwietnia ubiegłego roku Rosjanie cały czas cofają się minując opuszczane terytoria. Ich armia posiada na uzbrojeniu podobne do katiuszy „Zemledielie” („Uprawa roli”) wyposażone w 50 rakiet, ale bez głowic bojowych za to z minami. Służy do minowania na odległość od 5 do 15 km. Ukraińscy żołnierze wielokrotnie informowali, że „Zemledielia” w czasie odwrotu chaotycznie wystrzeliwują miny we wszystkich kierunkach, głównie na pola uprawne. Szczególnie ucierpiały z tego powodu okolice Charkowa, gdzie tereny na północ i wschód o miasta cały czas są uważane za najbardziej zaminowane na Ukrainie.

Sami Ukraińcy używają podobnego systemu RAAM (minowania na odległość). Ale stosowali go tylko w okolicach Wuhledaru, blokując ruch rosyjskich kolumn pancernych, jak i drogi ich odwrotu, co doprowadziło do kompletnego pogromu atakujących oddziałów. Co nie zmienia faktu, że miny, na które nie najechały rosyjskie czołgi, pozostają w ziemi.

Ukraińskie dowództwo szacuje ponadto, że Rosjanie miesięcznie wystrzeliwują od 10 tys. do 60 tys. pocisków artyleryjskich, z których co dziesiąty nie wybucha. Razem z minami tworzą masę niewypałów leżących (czasami dość głęboko) w ziemi. Nie licząc zaminowanych budynków czy infrastruktury komunalnej (zarówno w miastach, jak i we wsiach). Z tym najgorzej jest w wyzwolonym obwodzie chersońskim, gdzie Rosjanie mieli wystarczająco czasu, by zaminować nawet domy mieszkalne czy studzienki kanalizacyjne w Chersoniu.

Ukraińskie Zrzeszenie Saperów szacuje, że rozminowanie metra kwadratowego terenu może kosztować nawet 3-4 dolary. Nie stać na to ani władz, ani tym bardziej rolników. – Jeden z farmerów powiedział mi: nawet jakbyśy siali tylko marihuanę, to i tak w ciągu kilku lat nie zwróci nam się koszt rozminowania – opowiadał szef Zrzeszenia Timur Pistriuha.

Wojsko rozminowało tereny, po których posuwały się oddziały ścigające Rosjan. Gdy front zastyga, saperzy przyjmują zgłoszenia władz komunalnych i rolników, ale rozminowujących jest za mało. Również tych w Państwowej Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (w tej służbie w obwodzie czernihowskim pracuje słynny pies-saper Patron).