Wojna trwa, ludzie Putina dobrze się bawią

Co ciekawe, kilka tygodni temu dziennikarze „Ukraińskiej Prawdy” przyłapali żonę Iwanowa, Światłanę, w popularnym francuskim kurorcie Courchevel w dobrze bawiącym się towarzystwie na czele z gwiazdą rosyjskiej estrady Walerijem Meladze. Odmówił komentarza i o wojnie nie chciał rozmawiać. Jego przyjaciół nie dotknęły zachodnie sankcje – w Europie nadal wydają zarobione w Moskwie pieniądze.

Ciekawe jest też to, skąd rosyjskie niezależne media dowiedziały się o szczegółach urlopu premiera. Do jednego z luksusowych domków zakwaterowano bowiem funkcjonariuszy Federalnej Służby Ochrony (FSO). Był wśród nich kapitan Gleb Karaułow, inżynier w jednostce specjalnej, który od 2009 roku odpowiadał za łączność rządu i Kremla. W październiku ubiegłego roku wyjechał wraz z rodziną z Astany do Stambułu. Uciekł z podróży służbowej w trakcie szczytu Rosja-Azja Środkowa, w którym uczestniczył Putin. Od początku trwającej od ponad roku wojny jest najwyższym rangą oficerem służb, który opuścił Rosję. Niezależnym rosyjskim dziennikarzom udzielił wywiadu jeszcze w grudniu i opowiedział nie tylko o tym, jak żyje Miszustin. Rozmowę z nim opublikowano dopiero w środę na portalu Dosie, gdy wraz z bliskimi znalazł się już w bezpiecznym miejscu.

Z relacji Karaułowa wynika m.in., że samoizolacja Władimira Putina wciąż trwa, trzy lata od wybuchu pandemii koronawirusa. Każdy współpracownik FSO przed pojawieniem się w towarzystwie prezydenta musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Putin w odróżnieniu od innych czołowych rosyjskich polityków w ogóle nie korzysta z telefonu komórkowego i nie przegląda internetu. Jeżeli ma ochotę na telewizję, to w miejscach, w których przebywa, włączają rządową stację „Rossija”. Całą komunikację ze najbliższymi współpracownikami prowadzi na piśmie, bo uważa, że w ten sposób „wrogim” służbom będzie trudniej wykraść jego tajemnice.

Karaułow opisuje Putina – po ponad 14 latach pracy na Kremlu – jako pracoholika, który niezależnie od miejsca pobytu zawsze żyje zgodnie z czasem moskiewskim. Nawet w podróżach do oddalonych od stolicy miejsc potrafi przeprowadzać zdalne narady w nocy. Potwierdza doniesienia o pałacu prezydenta w Gelendżyku i twierdzi, że raz na jakiś czas odpoczywał tam wraz ze swoją młodszą córką Jekateriną.