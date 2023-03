Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 393 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wartość zniszczonej przez Rosjan na Ukrainie infrastruktury przekroczyła 140 mld dolarów.

W wywiadzie udzielonym rosyjskim agencjom informacyjnym Miedwiediew odniósł się do słów ministra sprawiedliwości Niemiec, Marco Buschmanna, który stwierdził, że gdyby Putin przyjechał do Niemiec, zostałby aresztowany, po tym jak nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy wydał Międzynarodowy Trybunał Karny.



Reklama

- Wyobraźmy sobie - jest oczywiste, że to się nigdy nie stanie, ale niezależnie od tego wyobraźmy sobie, że to prawda. Obecna głowa państwa, mocarstwa nuklearnego przybywa na terytorium, powiedzmy, Niemiec i zostaje aresztowana. Co to oznacza? Wypowiedzenie wojny Federacji Rosyjskiej. A w tym przypadku wszystkie nasze środki zostałyby skierowane na Bundestag, urząd kanclerza, etc. Czy on rozumie, że byłby to casus belli, deklaracja wojny? A może jest niedouczony? - pytał były prezydent w kontekście słów niemieckiego ministra.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Były prezydent Rosji: Atomowa apokalipsa coraz bliżej Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, a obecnie zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odpowiadając na pytania dziennikarzy i użytkowników serwisu VKontakte ocenił, że ryzyko konfliktu nuklearnego między Rosją a Zachodem rośnie.

MTK Miedwiediew nazwał instytucją, która "nie zrobiła niczego znaczącego od czasu swojego powołania".



Reklama

- Nawet czysto prawne pytanie się pojawia: na jakiej podstawie chcecie sądzić państwo lub jego przywódców, jeśli to państwo nie dołączyło (do MTK)? - pytał.



Miedwiediew mówił też, że w całej swojej historii MTK zajmował się "ok. 30 osobami". - Część z nich to rebelianci z trzeciego świata, w - co do zasady - małych państwach - stwierdził.

Na jakiej podstawie chcecie sądzić państwo lub jego przywódców, jeśli to państwo nie dołączyło (do MTK)? Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji

- Ale są konsekwencje, które wynikają z faktu, że takie decyzje tworzą ogromny negatywny potencjał. A my już mamy złe relacje z Zachodem, prawdopodobnie najgorsze w historii - podsumował.



Miedwiediew mówił też, że Zachód "bez wątpienia" będzie ingerował w wybory prezydenckie w Rosji.



- Oskarżają nas o ingerencję, ale sami robią to otwarcie od upadku ZSRR - dodał.



Reklama

Zdaniem Miedwiediewa Zachód miesza się w wybory w Rosji ponieważ chce kontrolować jej przywódców, ale też zniszczyć Rosję jako państwo.