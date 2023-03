Po tym jak premier Elisabeth Borne skorzystała z artykułu 49.3 konstytucji, by przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, 68 proc. Francuzów chciałoby, aby rząd upadł w czasie głosowania wotum nieufności wobec gabinetu Borne. Wniosek taki będzie głosowany we francuskim parlamencie w poniedziałek.