Wywiad Wielkiej Brytanii: Rosja chce rekrutować 18-latków na wojnę

Brytyjski wywiad łączy rosyjskie plany zmiany wieku poborowego z chęcią posiadania większej liczby wyszkolonych rezerwistów i zmuszenia do przejścia do wojska tych, którzy obecnie unikają go ze względu na kształcenie wyższe.