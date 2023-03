Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 379 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 8 na 9 marca Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Ukrainę.

Kiedy ponad 200 światowych przywódców i wyższych urzędników zebrało się w Monachium na konferencji bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu, Wang Yi, główny dyplomata Chin, powiedział uczestnikom, że Chiny wkrótce ogłoszą plan zostania mediatorem w konflikcie Rosja-Ukraina.

- Przedstawimy stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego i pozostaniemy stanowczy po stronie pokoju i dialogu - powiedział Wang podczas przemówienia z 18 lutego.

Chiny formalnie przedstawiły swój 12-punktowy plan pokojowy 24 lutego, dokładnie rok po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję. Propozycja wzywała do wczesnego zawieszenia broni i wznowienia przez obie strony negocjacji w celu osiągnięcia pokojowego rozwiązania.

Sam plan jest prozaiczny, ale sprawił wrażenie, że Chiny nagle zaczęły odgrywać aktywną rolę.

Pekin nie potępił inwazji Rosji, ani nie przyłączył się do sankcji ekonomicznych nałożonych na Moskwę. Chociaż Chiny w przeszłości wzywały do zawieszenia broni, ich przywódcy nie byli skłonni do podjęcia żadnych konkretnych działań.

Powodem nagłej zmiany w Chinach jest raport wydany dwa miesiące wcześniej przez jeden z czołowych think tanków w Pekinie.

Akademia Nauk Wojskowych (AMS) podlega bezpośrednio Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Choć nie można jej znaleźć na mapie, instytucja ta znajduje się w pekińskiej dzielnicy Haidian, w której znajdują się ruiny Yuanmingyuan, pałacu zniszczonego przez zachodnie wojska w XIX wieku.

AMS regularnie wydaje zalecenia i raporty dla Centralnej Komisji Wojskowej Partii Komunistycznej, najwyższego organu decyzyjnego dla sił zbrojnych Chin.

W grudniu AMS zakończyła symulację dotyczącą konfliktu na Ukrainie, w wyniku której, według źródeł bliskich chińskiemu rządowi, dokonano zaskakującego odkrycia. Symulacja wykazała, że wojna zakończy się około lata 2023 roku, a Rosja będzie miała przewagę.

Zarówno rosyjska, jak i ukraińska gospodarka byłyby zbyt wyczerpane, aby utrzymać wojnę do lata - wynika z raportu.

Możliwe, że wyniki zostały przechylone na korzyść Rosji, aby zadowolić chińskich przywódców o promoskiewskich poglądach. Jednak przypadkowo, pakiet pomocy o wartości 45 miliardów dolarów uchwalony w grudniu ubiegłego roku w USA ma wygasnąć również tego lata.

Republikanie posiadają obecnie większość w Izbie Reprezentantów USA, a niektórzy członkowie partii są sceptycznie nastawieni do hojnej pomocy udzielanej Ukrainie.

- Nie wiem, co stanie się z amerykańską pomocą od jesieni - powiedział wysoki urzędnik w biurze japońskiego premiera.

Stany Zjednoczone zapewniają połowę pomocy, jaką otrzymuje Ukraina. Nie bez znaczenia jest argument, że rozmowy o zawieszeniu broni rozpoczną się zanim ta pomoc zostanie zakończona.

Po zapoznaniu się z prognozami AMS, Pekin przygotował propozycję pokojową na czas przed roczną rocznicą wojny. Zakłada ona osiągnięcie trzech celów, w tym odbudowę stosunków z Europą.

Incydent z chińskim balonem obserwacyjnym spowodował głębsze rozłamy w stosunkach chińsko-amerykańskich, a Japonia sprzymierzyła się z USA w kwestii Tajwanu.

Pekin wciąż jednak widzi szansę w Europie. Chociaż kraje europejskie zwiększają pomoc zbrojeniową dla Ukrainy, niektórzy w Niemczech, Francji i innych krajach wzywają do szybkiego zawieszenia broni.

Władze Chin uważają, że Europa jest wciąż otwarta na bezpośrednie inwestycje i transfery technologii do Chin, a poprawa relacji z regionem doprowadziłaby do ożywienia gospodarczego. Biorąc to pod uwagę, wielu przedstawicieli chińskiego rządu wzywa do zaangażowania się jeszcze przed rozpoczęciem rozmów o zawieszeniu broni.

Drugim celem jest utrzymanie przyjaznych stosunków z Ukrainą. Chiny kupiły przez Ukrainę lotniskowiec produkcji radzieckiej i przebudowały go na Liaoning, pierwszy lotniskowiec kraju.

Nawet gdy większość krajów zachodnich atakowała Chiny z powodu doniesień o łamaniu praw człowieka, Ukraina pozostała milcząca na ten temat.

- Wraz z Rosją nie możemy sobie pozwolić na utratę Ukrainy - powiedziało chińskie źródło rządowe. Plan pokojowy zawiera zapis o odbudowie gospodarczej, co wskazuje, że Chiny już rozważają pomoc gospodarczą.

Ostatecznie pożądanym celem jest, aby Chiny odgrywały wiodącą rolę w doprowadzeniu do zawieszenia broni. Prezydent Chin Xi Jinping rozważa przyjęcie zaproszenia do przyjazdu do Moskwy przez prezydenta Rosji Władimira Putina.

- Wizyta w Rosji nie może nadejść ani za wcześnie, ani za późno - powiedziało źródło dobrze zorientowane w chińskiej dyplomacji.

Najlepszym scenariuszem dla Xi byłoby rozpoczęcie przez Rosję i Ukrainę negocjacji po tym, jak chiński przywódca przedstawi Putinowi plan pokojowy. W ten sposób Chiny zostałyby przedstawione jako prawdziwy mediator w sprawie zawieszenia broni i znalazłyby się w korzystnej pozycji, aby przeciągnąć na swoją stronę kraje globalnego południa, zwłaszcza te, które trzymają USA i Chiny na dystans.

Wielu analityków uważa, że wojna będzie trwała długo, ponieważ prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński nadal zamierza odzyskać utracone terytorium. Kraje zachodnie są coraz bardziej krytyczne wobec Chin za rzekome dostarczanie broni Rosji.

Jeśli Chinom nie uda się zostać mediatorem, konsekwencje tego faktu podkopią autorytet i prestiż Xi.