Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 374 Minął rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję 24 lutego 2022 roku. Ofensywa, która według twierdzeń Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall prowadzi negocjacje w sprawie budowy fabryki czołgów na Ukrainie - poinformował dziennik "Rheinische Post".

- Rozmowy z ukraińskim rządem są obiecujące i mam nadzieję, że decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - powiedział prezes koncernu Armin Papperger.

Najnowszy pojazd bojowy Rheinmetall to czołg KF51 Pantera. Fabryka mogłaby produkować do 400 Panter rocznie - zadeklarował Papparger. Inwestycja miałaby wynieść 200 mln euro.

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Używając w odniesieniu do Ukrainy terminu "Małorosja" oświadczył on, że komunikat w sprawie budowy fabryki czołgów "przypomina prymitywny trolling reżimu w Kijowie".

Miedwiediew ostrzegł, że jeśli jednak Niemcy (wobec których użył pogardliwego określenia) zdecydują się na inwestycję w fabrykę czołgów na Ukrainie, to Rosja zareaguje.

"Wydarzenie to zostanie należycie uczczone salutami z Kalibrów (pocisków manewrujących - red.) i innych urządzeń pirotechnicznych" - napisał Dmitrij Miedwiediew.