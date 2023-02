Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 370 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ponawia apel o nowoczesne samoloty bojowe dla Ukrainy.

ISW odnotowuje, że Władimir Putin 26 lutego, na antenie telewizji Rossija-1 ostrzegł, że nie wie czy "taka grupa etniczna jak Rosjanie może przetrwać w formie, w której dziś istnieje", jeśli Zachodowi "powiedzie się zniszczenie Federacji Rosyjskiej i ustanowienie kontroli nad jej częścią".

Reklama

"Putin oskarżył Zachód o to, że ten ma już 'na papierze' plany zniszczenia Federacji Rosyjskiej w obecnej formie" - czytamy w analizie.

"Putin zaznaczył też, że Rosja musiała zawiesić udział w traktacie START, aby zapewnić strategiczną stabilność i bezpieczeństwo w świetle działań Zachodu chcącego wykorzystać START do ograniczenia strategicznych możliwości Rosji" - pisze ISW (START to układ o redukcji zbrojeń strategicznych wprowadzający mechanizmy obustronnej kontroli arsenału atomowego USA i Rosji - red.).

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rzecznik Kremla: NATO de facto w stanie wojny z Rosją W rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow ocenił, że kraje NATO, biorąc pod uwagę ich wsparcie militarne i wywiadowcze dla Ukrainy "faktycznie walczą z Rosją".

Reklama

ISW odnotowuje, że Putin zaczął "stwarzać warunki do prowadzenia takiej operacji informacyjnej w przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego z 21 lutego", w którym oskarżył Zachód o "wykorzystanie wojny na Ukrainie do zagrożenia egzystencji Federacji Rosyjskiej".

Język Putina ma na celu napędzanie poparcia dla wojny w Rosji Fragment analizy ISW

Think tank odnotowuje, że podobne egzystencjalne obawy wzbudza były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew w swoim eseju opublikowanym 27 lutego, w którym oskarża Zachód o zaognianie konfliktu na Ukrainie "od czasu upadku ZSRR".



Według ISW słowa Putina i Miedwiediewa są próbą pokazania, iż wojna na Ukrainie ma "większą stawkę dla Rosji i Zachodu niż ma w rzeczywistości". "Język Putina ma na celu napędzanie poparcia dla wojny w Rosji i wzbudzanie obaw na Zachodzie związanych z niestabilnością, która mogłaby mieć miejsce po upadku Rosji, aby powstrzymać wsparcie Zachodu dla Ukrainy i przekonać Zachód do nakłonienia Kijowa do przyjęcia żądań Rosji" - ocenia ISW.