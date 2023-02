Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Korespondencja z Kijowa

Po południu przechodziłem koło ambasady Polski w centrum Kijowa. Nieoczekiwanie z budynku polskiej placówki wychodził właśnie Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera.

- Czy polskie leopardy są już na Ukrainie? - pytam.

- Tak, nawet cztery - odpowiada.

Dwie godziny później doszło do oficjalnego przekazania leopardów. W uroczystości uczestniczyli premierzy - Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhal. Na stronie internetowej ukraińskiego rządu ukazały się zdjęcia pochodzących z Polski czołgów niemieckiej produkcji oraz żołnierzy ukraińskich w czarnych beretach, którzy przeszli w naszym kraju szkolenie z ich obsługi.

- Rok temu czołgi wtargnęły na Ukrainę, żeby pozbawić Ukraińców wolności. Dzisiaj także na Ukrainę przyjechały czołgi, ale po to, by wolności bronić - podkreślił symbolikę wydarzenia Denys Szmyhal. Podziękował też Polsce oraz „wszystkim partnerom” za poczynienie kroków, które „przybliżają zwycięstwo Ukrainy”.

O pierwszych leopardach, które są już na Ukrainie i „umacniają naszą obronę” - mówił też prezydent Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z polskim premierem. Dodał, że jest wdzięczny Mateuszowi Morawieckiemu, za to że zainicjował powstanie „czołgowej koalicji”. Podkreślał też że obecność szefa rządu Polski w tak ważnym dniu, to „mocny symbol jedności” obu krajów. Polska była z nami, mówił, jeszcze zanim doszło do rosyjskiej inwazji na pełną skalę. - I jest z nami w każdej minucie tej wojny i będzie z Ukrainą aż do zwycięstwa.

Dostarczenie leopardów zapowiedziały wcześniej także Niemcy, Kanada, Norwegia, Portugalia, Dania, Hiszpania (której premier Pedro Sanchez był wczoraj w Kijowie i powiedział, że jego kraj wyśle więcej, niż dotychczas mówiła - nie sześć, ale dziesięć leopardów). W czwartek dołączenie do pancernej koalicji potwierdziła Finlandia, ministerstwo obrony w Helsinkach poinformowało o trzech leopardach dla Ukrainy. A w piątek do koalicji dołączyła Szwecja. Potwierdził to wieczorem Zełenski, kilka godzin wcześniej media, w tym niemiecki „Der Spiegel”, pisały o 10 leopardach ze Szwecji dla Ukrainy.

Morawiecki zaproponował, że Polska przyjmie na leczenie i rehabilitację 2,5 tysiąca rannych ukraińskich żołnierzy.

Ostrożnie poruszany był wątek przekazania Ukrainie nowoczesnych samolotów zachodniej produkcji. Zełenski mówił o tym i na spotkaniu z Morawieckim, a także na swojej późniejszej dużej rocznicowej konferencji prasowej.

Przezwyciężyliśmy jedno tabu, związane z czołgami, wierzę, mówił prezydent Ukrainy, że przezwyciężymy i następne - dotyczące „koalicji lotniczej”. Na razie jest to bardzo trudne, przyznał, ale to, wcześniej wydawało się niemożliwe, stawało się faktem. Tak było z patriotami, czołgami. - Wcześniej nawet baliśmy się mówić o czołgach, ale potem na jesieni dowiedliśmy, że możemy odbijać swoje ziemie - tłumaczył na rocznicowej konferencji prasowej. Nie chciał wymienić europejskich krajów, które mogłyby wziąć udział w koalicji lotniczej. Powiedział tylko, że nowoczesnych samolotach rozmawiał ostatnio z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i premierem Mateuszem Morawieckim.