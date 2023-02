Niemcy zapowiadają, kiedy dostarczą Ukrainie Mardery i amunicję do Gepardów

Największy niemiecki producent broni Rheinmetall oczekuje, że pierwsza partia amunicji do systemów przeciwlotniczych Gepard zostanie dostarczona na Ukrainę do lipca, a 20 wozów bojowych Marder do końca marca.