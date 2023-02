Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 358 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

Think tank z Waszyngtonu przypomina, że doroczne orędzie prezydenta do Dumy i Rady Federacji zostało wprowadzone do rosyjskiej konstytucji w lutym 1994 roku i jest odpowiednikiem orędzia o stanie państwa, które raz w roku wygłasza w Kongresie prezydent USA.

"Putin przekładał swoje doroczne orędzie kilka razy w 2022 roku, prawdopodobnie licząc, że będzie mógł je wykorzystać do świętowania wielkich rosyjskich zwycięstw na Ukrainie, ale nie mógł tego zrobić w związku z brakiem takich sukcesów i rosnącą krytyką wobec sposobu prowadzenia wojny przez Kreml" - czytamy w analizie.



ISW pisze, że Putin wygłosił kilka przemówień z okazji rocznic i dat o znaczeniu symbolicznym, i "prawdopodobnie zaplanował swoje przekładane orędzie tak, aby zbiegało się w czasie z rocznicą uznania przez Rosję niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych (samozwańczych, separatystycznych, nieuznawanych przez społeczność międzynarodową republik istniejących w Donbasie - red.)".

"Putin prawdopodobnie przedstawi ponownie rosyjskie środki mające na celu integrację okupowanych ziem z Federacją Rosyjską jako nowe osiągnięcie" - spodziewa się think tank.



"Rosyjskie porażki na Ukrainie nadal uniemożliwiają Putinowi przedstawienie rosyjskiej opinii publicznej sukcesów wojskowych. Rosyjska armia nie osiągnęła żadnego znaczącego sukcesu na Ukrainie od czasu zajęcia Siewierodoniecka w lipcu 2022 roku" - czytamy w analizie.

Putin mógłby ogłosić rozpoczęcie fali mobilizacji, ale większość przesłanek wskazuje, że na razie tego nie zrobi Fragment analizy ISW

ISW przypomina, że od tego momentu ukraińska armia wyzwoliła niemal 18 tys. km2 swojego terytorium. Tymczasem Rosjanie, od miesięcy prowadzący działania ofensywne w rejonie Bachmutu zdołali, od 4 lipca 2022 roku, zająć tam teren o powierzchni 500 km2, ponosząc przy tym znaczące straty.



"Putin mógłby ogłosić rozpoczęcie fali mobilizacji, ale większość przesłanek wskazuje, że na razie tego nie zrobi" - ocenia też ISW. Przed ogłoszeniem takiej mobilizacji Putina ma powstrzymywać - według think tanku - brak dużych rezerw, po które rosyjska armia jeszcze nie sięgnęła.



"Uparta obrona Bachmutu przez Ukraińców, pomimo ponoszonych strat w ludziach i sprzęcie, uniemożliwi Putinowi nawet ogłoszenie, że Rosja zajęła miasto w rocznicę wojny, co mogłoby dać Putinowi, rosyjskiej armii i rosyjskiej opinii publicznej nową nadzieję na wygranie (wojny) i być może zwiększyłoby wolę Kremla, by zażądać więcej od swoich obywateli" - podsumowuje ISW.