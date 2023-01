Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 329 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że Rosja stała się wrogiem całej ludzkości.

- Rosjanie naprawdę się okopują. Kopią rowy, wbijają zęby smoka, kładą miny. Oni naprawdę próbują wzmocnić tę przednią linię wojsk - powiedział Kahl. - Aby umożliwić Ukraińcom przebicie się przez taką rosyjską obronę, nacisk został przesunięty na umożliwienie im łączenia ognia i manewrowania w sposób, który okaże się bardziej skuteczny.

Reklama

Kahl powiedział dziennikarzom w środę, że wraz z pogłębianiem się umocnień Rosji kształtuje się nowa faza wojny i że Ukraina będzie potrzebować piechoty zmechanizowanej, aby przebić się przez te linie.

Dlatego, jak napisało w środę "Politico" w kolejnym pakiecie pomocy, nad którym pracują Stany Zjednoczone, mają się znaleźć uzupełniające się wozy opancerzone Stryker i Bradley.



Reklama

Kahl stwierdził. że M1 Abrams ma złożone potrzeby konserwacyjne i może nie być najlepszym rozwiązaniem.



- Czołg Abrams to bardzo skomplikowany element wyposażenia. Jest drogi, ciężko się na nim trenuje. Ma silnik odrzutowy, myślę, że to około 3 galonów (ponad 10 litrów - red.) paliwa do silników odrzutowych na milę (1,6 km - red.). Nie jest to najłatwiejszy system w utrzymaniu. Może to być właściwy system, ale nie musi – powiedział dziennikarzom Kahl.

Podsekretarz obrony powiedział, że jedną z rzeczy, na których bardzo skupił się sekretarz Lloyd Austin, jest to, że nie powinno się dostarczać Ukraińcom systemów, których nie mogą naprawić ani utrzymać, a poza wszystkim - mogą się nie okazać pomocne.

Według informacji podanych dziś przez "Wall Street Journal", Niemcy nie pozwolą sojusznikom eksportować niemieckich czołgów do Ukrainy, chyba że Stany Zjednoczone zgodzą się wysłać tam własne Abramsy.