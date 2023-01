Think tank: Prigożyn w Sołedarze buduje reputację Grupy Wagnera

Z najnowszej analizy think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) wynika, że Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera, wykorzystuje rzeczywiste i domniemane sukcesy swoich najemników w Sołedarze, by budować reputację organizacji jako jedynej rosyjskiej siły zdolnej do odnoszenia sukcesów na Ukrainie.