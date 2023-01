Analitycy amerykańskiego think tanku zwracają uwagę, że sukcesy wojsk rosyjskich w Sołedarze nie wskazują na nieuchronne okrążenie przez nie Bachmuta, wbrew twierdzeniom źródeł rosyjskich.

Eksperci podkreślają, że mimo różnych oświadczeń i doniesień, wojska rosyjskie wciąż są daleko od operacyjnego okrążenia Bachmutu.

Zwracają oni uwagę, że aby skutecznie odciąć ukraińskie naziemne linie komunikacyjne w Bachmucie, Rosjanie musieliby ustanowić kontrolę nad autostradą Siewiersk-Bachmut (obecnie 7 km na zachód od najdalszego punktu potwierdzonej ofensywy Rosji pod Sołedarem) oraz dotrzeć do autostrady Słowiańsk-Bachmut (13 km od najdalszego punktu potwierdzonej ofensywy Rosji pod Sołedarem) co najmniej.

"Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie tempo posuwania się w tym rejonie wynosi maksymalnie kilkaset metrów dziennie, jest wysoce nieprawdopodobne, by siły rosyjskie były w stanie skoordynować posuwanie się do tych twierdz i przejść do okrążenia Bachmutu" - stwierdzono w raporcie.

Analitycy stwierdzili również, że Rosja nadal wykorzystuje religię jako broń do operacji informacyjnych i dyskredytowania Ukrainy.

ISW w analizie z 7 stycznia podaje, że wojska rosyjskie nadal uszczuplają swój arsenał rakietowy, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie nadal będą zagrażać ukraińskiej infrastrukturze krytycznej i ludności cywilnej.