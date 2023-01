Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 318 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na 6 i 7 grudnia najeźdźcy zadeklarowali wstrzymanie ognia, w związku z prawosławnymi świętami Bożego Narodzenia. Z kolei Biały Dom ogłosił w piątek pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 3 mld dol.

- To jest jeden naród, który wyszedł z kijowskiej chrzcielnicy, ale to bardzo duży naród. Od Morza Białego do Czarnego. I ten ogrom zawsze budził strach, zazdrość między innymi, a zatem od czasów starożytnych zewnętrzne siły działały, aby podzielić ludzi, rozdzielić ich, a nawet popchnąć jedną część przeciwko drugiej - perorował patriarcha w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Rossija 1.

Zdaniem prawo Cyryla „​​na Ukrainie próbują stworzyć przesłanki cywilizacyjne do podziału ludzi”. - Pytanie, na ile uda się to wprowadzić w głąb ludzkiego życia - mówił.

- Dzisiaj na Ukrainie robi się wszystko, aby w oczach Ukraińców Rosja naprawdę stała się wrogiem, a w oczach Ukraińców naród rosyjski, Rosjanie stali się innym narodem (...). Ale Cerkiew musi zrobić wszystko, aby Ukraińcy i Rosjanie w żadnym wypadku nie stali się wrogami - stwierdził patriarcha w wywiadzie, opublikowanym w prawosławne święto Bożego Narodzenia.



Rosyjski duchowny ocenił też, że prawosławie na Ukrainie „zostanie zachowane”. - Ale aby zachować prawosławie, w tych warunkach konieczne jest składanie ofiar. I to nie są dobrowolne ofiary, ale po prostu reakcja prawosławnych na stojące przed nimi wyzwanie - mówił. - Czy Ukraińcy zniosą zmianę płci, czy zniosą ten cały relatywizm moralny, który stał się częścią kultury i polityki świata zachodniego? Jeśli godzą się na to wszystko, tracą swoją tożsamość, swoją autentyczność, przestają być świętą ziemią - dodał.



Cyryl w wywiadzie nie wspomniał o tym, że to Rosja najechała Ukrainę, ani że rosyjska Cerkiew aktywnie wspiera działania Kremla.