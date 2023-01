Jaki jest cel zawieszenia broni ogłoszonego przez Putina? Analiza Amerykanów

Eksperci z Institute for the Study of War (ISW) sugerują, że rosyjski prezydent chce zaszkodzić reputacji Ukrainy i przejąć inicjatywę na polu walki, ogłaszając 36-godzinne zawieszenie broni na całej linii frontu.