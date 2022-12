"Nowe porozumienia w sprawie rozbrojenia są teraz nierealne i niepotrzebne. Im szybciej otrzymamy maksymalne gwarancje bezpieczeństwa, które odpowiadają naszemu krajowi, tym szybciej sytuacja się unormuje" - przekonuje były prezydent Rosji. Jego artykuł opublikowała "Rossijskaja gazieta".

"Jeśli ich nie otrzymamy, napięcie pozostanie bezterminowo. Świat nadal będzie balansował na krawędzi trzeciej wojny światowej i katastrofy nuklearnej. Zrobimy wszystko, aby im zapobiec" - przekonuje wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Zdaniem Miedwiediewa, jedyne, co dziś powstrzymuje "wrogów" Federacji Rosyjskiej, to "zrozumienie, że Rosja będzie kierować się podstawami polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w dziedzinie odstraszania nuklearnego, a w przypadku realnego zagrożenia będzie działać zgodnie z nimi".

"Kłopot w tym, że w tym przypadku nikt później nie zrozumie, co to było - uderzenie odwetowe czy prewencyjne. To oczywiście przeraża zachodnich dobroczyńców, którzy od dawna inspirują ukraiński polityczny raban złudzeniem nietykalności i bezkarności w zamian za pełne posłuszeństwo. Dlatego świat zachodni balansuje między palącym pragnieniem maksymalnego upokorzenia, znieważenia, rozczłonkowania i zniszczenia Rosji z jednej strony, a chęcią uniknięcia nuklearnej apokalipsy - z drugiej" - przekonuje Miedwiediew.

"Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie cele specjalnej operacji wojskowej (wojna z Ukrainą - red.) zostały osiągnięte. A obrzydliwy reżim kijowskich nacjonalistów przestał istnieć. Dziś nikt poza nami nie jest w stanie sprostać tej misji" - zapowiedział.