Zdaniem byłego ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Jarosław Kaczyński „powinien przeprosić za piątkę dla zwierząt”. - To była absolutna głupota, ktoś Kaczyńskiemu to doradził. Na wewnętrznym spotkaniu przyznał, że to był wielki błąd - stwierdził. W rozmowie z Polsat News polityk potwierdził także między innymi, że prezes PiS mówił, iż ”chłopi są pazerni”.