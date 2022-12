Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 288 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji zapewnia, że jego kraj nie chce zrywać relacji dyplomatycznych z USA.

Po miesiącach negocjacji administracja Joe Bidena poinformowała, że USA i Roja porozumiały się w sprawie wymiany więźniów.

Skazana na 9 lat kolonii karnej koszykarka Brittney Griner, skazana za posiadanie wkładów do e-papierosów z narkotykiem, została wymieniona za Wiktora Buta, handlarza bronią, skazanego w USA na 25 lat więzienia.

Do wymiany doszło na lotnisku w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Do wymiany doszło na lotnisku w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W Rosji pozostaje Paul Whelan, obywatel USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Kanady, zatrzymany w moskiewskim hotelu w grudniu 2018 roku. Rosja twierdzi, że był zaangażowany w operację wywiadowczą. Został skazany na 16 lat więzienia za szpiegostwo, któremu stanowczo zaprzecza.

W rozmowie telefonicznej z CNN Whelan powiedział, że "ma nadzieję, że prezydent Joe Biden i jego administracja zrobią wszystko, co w ich mocy", aby sprowadzić go do domu, niezależnie od ceny, jaką musieliby zapłacić w tym momencie”.

Powiedział, że jest szczęśliwy, że Griner została zwolniona, ale wierzył, że również "w jego sprawie wszystko idzie we właściwym kierunku, a rządy negocjują i że coś się wkrótce wydarzy”.

Amerykanin przyznał, że jest "bardzo rozczarowany", że nie zrobiono więcej, aby zapewnić jego zwolnienie, zwłaszcza że zbliża się czwarta rocznica jego aresztowania.

- Zostałem aresztowany za przestępstwo, które nigdy nie miało miejsca – powiedział w rozmowie telefonicznej z kolonii karnej w odległej części Rosji. - Nie rozumiem, dlaczego wciąż tu siedzę.

Strona amerykańska twierdzi, że Rosjanie odmówili uwolnienia Whelana pomimo wysiłków USA w negocjacjach.

W związku z tym, że jest skazany za szpiegostwo, został uznany za więźnia "wyższej kategorii" niż uwolniona Griner.



- Z jakiegoś powodu jestem traktowany inaczej niż inna przebywająca tu osoba z jednego z państw Zachodu, która jest również oskarżona o szpiegostwo. Więc chociaż obaj jesteśmy tu za szpiegostwo, jestem traktowany inaczej niż on, a także inaczej niż inni przetrzymywanych za szpiegostwo w innych więzieniach - tłumaczył Whelan.



Powiedział również, że chciałby porozmawiać z Bidenem. - Myślę, że ta wiadomość naprawdę musi dotrzeć bezpośrednio do ludzi takich jak prezydent, aby zrozumieli, z czym mamy do czynienia w tych zagranicznych więzieniach i w tych okolicznościach - mówił Whelan. - To oczywiste, że jestem zakładnikiem.