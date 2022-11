Analitycy informują, że ogólne tempo działań na linii frontu spadło w ostatnich dniach z powodu pogarszających się warunków pogodowych, ale prawdopodobnie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku tygodni wraz ze spadkiem temperatur i zamarzaniem ziemi na całym obszarze walk.

Ukraińskie i rosyjskie raporty z kluczowych odcinków frontu na wschodniej i południowej Ukrainie, w tym ze Swatowa i Bachmutu, wskazują, że działania po obu stronach były dotychczas utrudnione z powodu silnych podtopień spowodowanych opadami deszczu.

Jak zauważają eksperci, przewidywane niższe temperatury w ciągu najbliższego tygodnia prawdopodobnie spowodują zamrożenie gruntu i przyspieszenie tempa walk wraz ze wzrostem aktywności obu stron.

Nie wiadomo, czy któraś ze stron aktywnie przygotowuje się w tej chwili do wznowienia większych operacji ofensywnych lub kontrofensywnych, ale czynniki meteorologiczne, które utrudniały takie działania, zaczną ustępować.

W międzyczasie rosyjscy urzędnicy kontynuują działania mające na celu deportację dzieci do Rosji pod pozorem rehabilitacji medycznej i programów adopcyjnych.

Ukraińcy poinformowali, że rosyjska administracja okupacyjna w obwodzie ługańskim przeprowadziła badania medyczne 15 000 dzieci w wieku od dwóch do 17 lat i stwierdziła, że 70 procent dzieci (10 500) wymaga "specjalnej opieki medycznej", co wymagało przewiezienia ich do Rosji na "leczenie".

W ocenie ISW rosyjscy urzędnicy prowadzą celową kampanię depopulacyjną na okupowanych terytoriach Ukrainy.