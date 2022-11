Donald Tusk na RBN? Andrzej Duda: To człowiek, do którego nie mam zaufania

- Widziałem różne zachowania premiera Tuska, gdy przychodził do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Widziałem, jak przychodził do Pałacu Prezydenckiego i mówił jedno, a później wychodził i mówił kompletnie co innego - mówi prezydent Andrzej Duda.