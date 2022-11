- Oczywiście śledzimy to dokładnie - tak Beth Van Schaack, ambasador do spraw światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych przy Sekretarzu Stanu USA, odniosła się do oskarżeń formułowanych przez Rosjan twierdzących, iż ukraińska armia organizuje zbiorowe egzekucje rosyjskich żołnierzy.