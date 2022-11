Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 272 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Według ukraińskiego wywiadu 75 proc. Rosjan popiera wojnę swojego kraju z Ukrainą.

Na Ukrainę trafią pociski Brimstone 2 - nowsza wersja pocisków Brimstone, które Wielka Brytania przekazała Ukrainie sześć miesięcy temu. Pociski Brimstone to pociski powietrze-ziemia, przeznaczone do uzbrajania samolotów, ale ukraińska armia odpala je ze specjalnie przystosowanych do tego pojazdów, które pełnią rolę mobilnych wyrzutni tych pocisków.

Za pomocą pocisków Brimstone Ukraińcy zwalczają rosyjskie czołgi i inne pojazdy opancerzone.



Jeden pocisk Brimstone 2 wart jest ok. 175 tys. funtów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja z pomocą Iranu zbuduje drony bojowe. Mogą trafić na Ukrainę w przyszłym roku Iran i Rosja osiągnęły porozumienie w sprawie rozpoczęcia produkcji dronów bojowych w Rosji. Jeśli produkcja rozpocznie się w najbliższych miesiącach, to w 2023 roku trafią na ukraiński front - informuje CNN powołując się na informacje wywiadowcze dotyczące programu zbrojeniowego Iranu.

Pocisk Brimstone posiada zdolność "wystrzel i zapomnij" - po przesłaniu mu danych i odpaleniu pocisk sam naprowadza się na cel. Pocisk może też sam wybrać cel z wskazanej wcześniej listy dzięki wykorzystaniu umieszczonego w nim radaru. W takiej sytuacji pocisk skanuje pole bitwy wybierając najbardziej odpowiedni cel, omijając przy tym pojazdy cywilne i pojazdy wojskowe o mniejszym znaczeniu.

60 km Taki zasięg ma pocisk Brimstone 2

Pocisk może być też naprowadzany przez operatora, trafiając w cel z dużą precyzją.



Pociski Brimstone 2 weszły do służby w brytyjskiej armii w 2016 roku.



Zasięg pocisku Brimstone 2 to ok. 60 km. Pocisk przenosi głowicę o masie ok. 6,3 kg. Pociski Brimstone 2 są przeznaczone głównie do niszczenia celów naziemnych, w tym pojazdów, które są w ruchu.



W weekend, w czasie wizyty w Kijowie, premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, zapowiedział dostarczenie kolejnego pakietu pomocy wojskowej, wartego 50 mln funtów, Ukrainie. Pociski Brimstone nie są jednak częścią tego pakietu.