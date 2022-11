Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 264 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu oświadczył, że w wyzwolonej w ostatnich dniach części obwodu chersońskiego udokumentowano 400 rosyjskich zbrodni wojennych.

Ignat poinformował, że na niemal 40 lotniskach znajdujących się na terenach graniczących z Ukrainą, w tym na okupowanym przez Rosję Krymie i na Białorusi, znajduje się obecnie ponad 750 rosyjskich samolotów bojowych.



Reklama

- Rosja wykorzystuje wszystkie białoruskie lotniska, bez wyjątku, których potrzebuje do rozmieszczenia swojego sprzętu wojskowego. Wiemy, że na lotniskach znajdują się samoloty MiG-31K, z powodu których w naszym kraju rozlegają się alarmy bombowe (samoloty MiG-31K to ciężkie myśliwce wykorzystywane przez Rosję do ataków rakietowych na cele na Ukrainie - red.). Oni (Rosjanie) umieszczają też tam (na Białorusi) inne rodzaje samolotów: Su-30, Su-34, Su-35, a także śmigłowce K-52. Liczba samolotów znajdujących się wokół naszych granic, na 40 lotniskach wojskowych, o których mówimy - w Autonomicznej Republice Krymu, Rosji i na Białorusi - znajduje się ponad 750 samolotów, które są rozproszone na dużym terytorium wokół Ukrainy - mówił rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Senatorowie chcą odbierać obywatelstwo za dezercję lub poddanie się Grupa rosyjskich senatorów skierowała do Dumy poprawki do Ustawy o obywatelstwie Federacji Rosyjskiej, które zakładają odbieranie rosyjskiego obywatelstwa za przestępstwa związane ze służbą wojskową, takie jak dezercja czy dobrowolne oddanie się w niewolę w czasie obowiązywania mobilizacji lub prowadzenia działań bojowych przez Rosję.

Ignat mówił też, że Ukraińcy zniszczyli ok. 330 dronów-kamikadze Shahed-136 z ok. 400, które Rosja wysłała przeciwko celom na Ukrainie.



Reklama

Na pytanie iloma dronami z Iranu dysponuje obecnie Rosja, Ignat odparł, że oprócz dronów Shahed-136 Rosjanie mają też drony Mohajer-6 i Shahed-131.

Rosja wykorzystuje wszystkie białoruskie lotniska, bez wyjątku, których potrzebuje do rozmieszczenia swojego sprzętu wojskowego Jurij Ignat, rzecznik ukraińskiego Dowództwa Sił Powietrznych

- Niedawno wywiad informował, że Rosja zamówiła latem 1 750 tych bezzałogowych statków powietrznych. Ale zamówienie to jedno, a trzeba jeszcze je otrzymać, odebrać i rozmieścić. Na dziś wiemy o takiej liczbie dronów (400 użytych przeciwko Ukrainie - red.), którą wcześniej wspomniałem - wyjaśnił.



Od 24 lutego - jak podaje Sztab Generalny armii Ukrainy - ukraińska armia zniszczyła 278 rosyjskich samolotów, 261 śmigłowców i 1 509 bezzałogowych statków powietrznych.