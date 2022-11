Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 261 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent USA Joe Biden podczas planowanego w czasie szczytu G20 spotkania z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem szczegółowo omówi sytuację dotyczącą rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Dziś siły ukraińskie wyzwoliły Chersoń. Pozostali na miejscu mieszkańcy regionu witali ukraińskich żołnierzy na ulicach.

Mimo to władze apelują do tych, którzy uciekli przed wojną, by jeszcze nie wracali do domów.

Wycofanie się sił rosyjskich nie wyklucza, że najeźdźcy będą prowadzić intensywny ostrzał straconych terenów, a ponadto mogą się toczyć ciężkie walki z resztkami wycofujących się Rosjan.

Sztab Generalny poinformował o rosyjskich działaniach ofensywnych w m.in. Bachmucie, Awdikewce i Nowopawliwce.

Ukraiński ostrzał spowodoał ciężkie straty w rosyjskim punkcie kontrolnym w pobliżu miasta Enerhodar, w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Według sztabu zginęło ponad 50 Rosjan, ponad 40 zostało rannych.

Tylko ostatniej doby, czego dowodzą m.in. zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies, w obwodzie zniszczonych zostało siedem ostów, w tym cztery na Dnieprze.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski także ostrzegł, że Rosjanie mogli po sobie zostawić miny i materiały wybuchowe umieszczane w najmniej spodziewanych miejscach.