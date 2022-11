Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 257 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" odnotowuje, że Rosjanie próbują doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Mołdawii, gdzie doszło do antyrządowych protestów organizowanych przez prorosyjską partię.

Według dziennika Waszyngton jest w tej sprawie w stałym kontakcie z Brukselą i jej sojusznikami oraz rozmawia o takiej ewentualności z władzami w Kijowie.



Według szefa ukraińskiego wywiadu Kiryło Budanowa, wyzwolenie Chersonia jest możliwe przed końcem listopada.

Minister obrony Ołeksij Reznikow powiedział, że deszczowa pogoda nieco spowolniła ofensywę Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie chersońskim. Zaznaczył jednak, że Ukraina kontroluje wszystkie mosty, więc najeźdźcy nie będą mieli możliwości ucieczki z Chersonia.

USA i sojusznicy chcą wykorzystać ten prawdopodobny sukces do rozpoczęcia rozmów pokojowych. Odbicie Chersonia, celu strategicznego z punktu widzenia uzyskania dostępu do morza i kontroli nad zasobami wodnymi, może zmienić bieg konfliktu, a po zajęciu miasta możliwe będzie prowadzenie negocjacji z pozycji siły. Według gazety, to pierwszy raz, kiedy Biały Dom dopuścił tak specyficzny scenariusz.

"La Repubblica" pisze, że Biały Dom po raz pierwszy dopuszcza taki scenariusz. Ma to wynikać z nieustających gróźb Rosji użycia broni jądrowej, ale także z obawy USA przed zwiększeniem wpływów Chin na Rosję.