Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 257 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" odnotowuje, że Rosjanie próbują doprowadzić do destabilizacji sytuacji w Mołdawii, gdzie doszło do antyrządowych protestów organizowanych przez prorosyjską partię.

Kontrolowana przez Rosję administracja Chersonia powiedziała, że dostawy energii elektrycznej i wody zostały przerwane po tym, jak "atak terrorystyczny" uszkodził trzy linie energetyczne na autostradzie Berysław-Kachowka w okupowanej części regionu.

Jurij Sobolewski, zastępca szefa chersońskiej rady obwodowej, powiedział, że ucierpiało około 10 osiedli w regionie, a także główne miasto.

Rosyjscy urzędnicy przekazali, że Ukraina przygotowuje się do drugiej ofensywy w celu odzyskania większej części regionu chersońskiego. Odzyskanie go miałoby ogromną wartość symboliczną i logistyczną dla Ukrainy, ponieważ Rosja chce, aby obszar ten zabezpieczył dostawy wody do Krymu, a także most lądowy do Rosji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina: Ponad 4,5 mln odbiorców pozbawionych prądu Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzegł w niedzielę przed kolejnymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną kraju. Władze wzywają mieszkańców Kijowa, by ci przygotowali plany opuszczenia miasta, w związku z groźbą przerwania dostaw prądu do stolicy.

Szef administracji obwodowej Jarosław Januszewicz obwinił Rosję za przerwy w dostawie prądu. Powiedział, że w mieście Beryslaw w regionie zniszczono około 1,5 km linii elektrycznych, odcinając całkowicie zasilanie.

Służby pracują, aby "szybko" rozwiązać problem - przekazały wspierane przez Rosję władze, wzywając ludzi do "zachowania spokoju". Mianowany przez Moskwę gubernator Chersonia, Władimir Saldo, powiedział, że władze mają nadzieję na przywrócenie zasilania jeszcze w poniedziałek.

Wiadomość o przerwie w dostawie prądu pojawiła się po tym, jak w niedzielę rosyjskie media państwowe twierdziły, że zapora wodna w Kachowce została uszkodzona przez ukraińskie uderzenie przy użyciu rakiet Himars.

W ostatnich tygodniach Ukraina ostrzegała, że Rosjanie zamierzają wysadzić strategiczny obiekt, by spowodować powódź. Zapora wodna została zdobyta przez siły Moskwy na początku ich ofensywy.