Wywiad sugeruje, że Iran prosi Rosję o pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych materiałów jądrowych i produkcji paliwa jądrowego. Paliwo mogłoby pomóc Iranowi zasilić jego reaktory jądrowe i potencjalnie jeszcze bardziej skrócić termin stworzenia broni jądrowej.

Irańska propozycja pojawiła się w ramach rozszerzającego się partnerstwa między Iranem a Rosją, które w ostatnich miesiącach przejawiało się m.in. wysyłką irańskich dronów i innego sprzętu do Rosji, Moskwa z kolei doradzała Teheranowi, jak stłumić wzbierające w Iranie protesty po śmierci Mashy Amini.

Iran twierdzi, że jego program nuklearny jest przeznaczony wyłącznie do celów pokojowych i że formalnie wstrzymał swój program zbrojeniowy. Amerykanie stwierdzili jednak, że działania Iranu w zakresie wzbogacania uranu wykroczyły daleko poza parametry umowy nuklearnej z 2015 roku i że czas, jaki upłynie do wyprodukowania przez Iran wystarczającej ilości materiału rozszczepialnego do wytworzenia broni jądrowej, skrócił się do zaledwie miesięcy.

Już w czerwcu sekretarz stanu Antony Blinken ostrzegał, że irański program nuklearny postępuje w tempie "galopującym" - przypomina CNN.



Zauważa też, że administracja Bidena z niepokojem przygląda się współpracy między Iranem a Rosją. Jakakolwiek tajna pomoc Rosji dla Iranu, która mogłaby wzmocnić irańskie wysiłki na rzecz produkcji broni jądrowej, oznaczałaby również znaczącą zmianę w rosyjskiej polityce, biorąc pod uwagę członkostwo Rosji w grupie państw P5+1 (Chiny, Francja, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Niemcy), które brały udział w negocjacjach mających na celu ograniczenie irańskiego programu nuklearnego.

Nie jest jasne, czy Rosja zgodziła się pomóc – Kreml od dawna otwarcie sprzeciwiał się pozyskaniu przez Iran broni nuklearnej. Ponadto Rosja przez cały 2021 rok odgrywała kluczową rolę w rozmowach o umowie nuklearnej, a nawet pośredniczyła w negocjacjach, które pozwoliły Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na przeprowadzenie inspekcji w irańskich obiektach jądrowych.

Jednak po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym, Rosjanie mniej angażowali się w negocjacje. W czerwcu Rosja odrzuciła rezolucję zaproponowaną przez MAEA, krytykującą Iran za brak współpracy przy inspekcjach śladów uranu znalezionych w niektórych niezadeklarowanych obiektach nuklearnych w kraju, co było krytycznym punktem spornym, który przyczynił się do zawieszenia rozmów.

W tym samym miesiącu rosyjska delegacja zaczęła bywać na lotnisku w Iranie w celu zbadania dronów zdolnych do uzbrojenia, które Rosja w efekcie kupiła i używa setkami w Ukrainie.

W ostatnich dniach urzędnicy administracji Joe Bidena podkreślali, że negocjacje dotyczące umowy nuklearnej z Iranem są "prawie martwe".

Brutalne tłumienie demonstracji i wsparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainie coraz bardziej oddalają zawarcie porozumienia z Teheranem, które przyniosłoby mu złagodzenie sankcji.