Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 250 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Ukraińcy, podczas odpierania natarcia Rosjan w obwodzie donieckim, mieli wziąć pewną liczbę rosyjskich żołnierzy do niewoli - wynika ze słów prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

"Ukraina i Zachód powinny działać w oparciu o założenie, że Ukraina będzie przez wiele miesięcy odzyskiwać kontrolę nad strategicznie ważnym terenem, do czego potrzebuje trwającego nadal, szeroko zakrojonego wsparcia z Zachodu" - podkreśla ISW.



Zdaniem think tanku Putin będzie prowadził konwencjonalne działania wojskowe na Ukrainie, aby utrzymać już okupowane tereny, zyskać nowe zdobycze i stworzyć warunki do załamania się zachodniego wsparcia dla Ukrainy co - jak się spodziewa - może się wydarzyć zimą.

Teoria Putina na temat zwycięstwa opiera się na wykorzystaniu ostrej zimy do złamania woli Europy Fragment analizy ISW

"Putin prawdopodobnie nie porzucił nadziei na osiągnięcie swoich maksymalistycznych celów na Ukrainie konwencjonalnymi metodami, które stosuje równolegle ze staraniami o złamanie woli walki Ukraińców i woli Zachodu do wspierania Kijowa" - czytamy w analizie.

ISW nie spodziewa się eskalacji ze strony Rosji obejmującej użycie taktycznej broni jądrowej. Jak zaznacza think tank jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. ISW ocenia, że Putin raczej będzie chciał uniknąć bezpośredniego konfliktu z NATO, ale - prawdopodobnie - będzie nadal sugerował, że Rosja może użyć taktycznej broni jądrowej i zaatakować NATO w ramach działań, które mają na celu zniechęcenie Zachodu do dalszej pomocy Ukrainie.



Think tank podkreśla, że swoje szacunki opiera m.in. na tym, iż Rosja nadal rzuca źle przygotowanych i źle uzbrojonych rosyjskich żołnierzy na front, zamiast wstrzymać działania bojowe i próbować odtworzyć gotowe do walki jednostki. "Po drugie teoria Putina na temat zwycięstwa opiera się na wykorzystaniu ostrej zimy do złamania woli Europy" - czytamy w analizie.



Z faktu zakończenia w Rosji częściowej mobilizacji think tank wyciąga wniosek mówiący o tym, że teraz rosyjska armia skupi się na szkoleniu rezerwistów, którzy będą w najbliższych tygodniach trafiać na front.