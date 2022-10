Dzięki zawartej w lipcu umowie udało się odblokować eksport ukraińskich produktów rolnych przez porty na południu kraju. Od tamtego czasu Ukraina wysłała tą drogą ponad dziewięć milionów ton zboża.

Przed wojną Kijów był szóstym światowym eksporterem zbóż. Rosja zajmowała pierwsze miejsce. W tym roku Rosja notuje rekordowe zbiory zbóż. Według szacunków, wyniosą one 150 mln ton w porównaniu do 121 mln ton w zeszłym roku, z czego wyeksportowała ok. 45 mln ton. Dzięki blokowaniu przez wiele miesięcy eksportu ukraińskiego zboża, Rosji udało się znacząco podnieść światowe ceny żywności.

Dzisiejsze zawieszenie umowy ma być odwetem za atak na port wojenny w Sewastopolu na okupowanym Krymie, o przeprowadzenie którego Rosja oskarżyła Ukrainę.

W sobotę wczesnym rankiem w porcie w Sewastopolu na okupowanym Krymie doszło do ataku dronów na okręty Floty Czarnomorskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać słupy dymu nad portem.

Początkowo Rosjanie twierdzili, że ich obronie przeciwlotniczej udało się strącić wszystkie atakujące drony. Następnie rosyjskie wojsko przyznało, że doszło do uszkodzenia jednego z okrętów. Później pojawiły się kolejne sprzeczne informacje.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba potępił pretekst, którym Rosja usprawiedliwia zawieszenie umowy o eksporcie zboża. Na Twitterze Kułeba podkreślił, że korytarz zbożowy umożliwił „zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego milionom ludzi”, zwłaszcza w Afryce. „Wzywam wszystkie państwa, aby zażądały od Rosji zakończenia igrzysk głodowych i ponownego wypełnienia swoich zobowiązań” – napisał.

I dodał: "Głodowy piar Rosji. Moskwa obiecuje innym krajom w ciągu najbliższych 4 miesięcy 500 tys. ton zboża (najprawdopodobniej skradzionego z Ukrainy). Ale rujnując korytarz zbożowy Rosja blokuje TERAZ 2 miliony (!) ton zboża dla Algierii, Jemenu, Wietnamu, Bangladeszu i innych państw".