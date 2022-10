Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 247 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W przypadającą 28 października rocznicę wyzwolenia Ukrainy spod niemieckiej okupacji, Zełenski zapowiada wyparcie z kraju Rosjan.

Putin, przemawiając w czwartek mówił, że Rosja nie grozi światu użyciem broni nuklearnej, a jedynie odpowiada na "nuklearny szantaż" ze strony Zachodu.



- Jeśli nie ma takich intencji (by użyć broni atomowej - red.), czemu wciąż o tym mówi? Czemu mówi o zdolnościach do użycia taktycznej broni atomowej? - pytał Biden w rozmowie z NewsNation.

- Sposób, w jaki do tego podchodzi, jest bardzo niebezpieczny - dodał.

Putin i inni przedstawiciele władz Rosji w ostatnich tygodniach mówili, że Rosja może użyć broni atomowej, by chronić swojej integralności terytorialnej w granicach, uznawanych przez Rosję za własne - tzn. obejmujących okupowane i nielegalnie anektowane części terytorium Ukrainy. Obecnie ukraińska armia prowadzi kontrofensywę na południu, której celem jest odbicie z rąk Rosjan części obwodu chersońskiego, którą Rosja wcześniej anektowała.

Rosjanie często winią innych za to, co sami zrobili albo zamierzają zrobić John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu

W rozmowie z CNN John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu mówił, że jest możliwe, iż Rosja rozważa użycie tzw. brudnej bomby i oskarżenie o to Ukrainy. Zaznaczył jednak, że USA nadal nie widzą żadnych oznak tego, że Rosja przygotowuje się do użycia broni atomowej.



- Często winią innych za to, co sami zrobili albo zamierzają zrobić. Dlatego musimy traktować tę sprawę poważnie - mówił Kirby komentując formułowane od kilku dni przez przedstawicieli rosyjskich władz oskarżenia pod adresem Ukrainy, która - według Moskwy - przygotowuje się do użycia "brudnej bomby" na swoim terytorium.



- Nie widzimy żadnych oznak, nawet dziś, by Rosjanie planowali użycie "brudnej bomby" lub choćby przygotowywali się do tego - dodał Kirby.