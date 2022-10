Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 246 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podziękował Senatowi RP za uchwałę uznającą władze Rosji za reżim terrorystyczny.

ISW cytuje wypowiedzi Putina w czasie spotkania z przedstawicielami służb specjalnych państw Wspólnoty Niepodległych Państw, w trakcie którego prezydent Rosji mówił, że Ukraina "straciła suwerenność", a USA wykorzystują ten kraj jako "taran przeciwko Rosji, Związkowi Białorusi i Rosji, ODKB oraz WNP".

"Przewodniczący rosyjskiej Dumy, Wiaczesław Wołodin wzmocnił tę narrację, stwierdzając, iż 'Ukraina straciła zdolność do istnienia jako państwo', 'Ukraina jest okupowana przez NATO' i '(Ukraina) stała się kolonią USA'" - odnotowują analitycy ISW.

"Ten język jest niespójny z negocjacjami prowadzonymi na zasadzie równości (stron) ws. zawieszenia broni, nie mówiąc już o rozpoczęciu szukania rozwiązania konfliktu, który rozpoczęła Rosja" - czytamy w analizie.

ISW ocenia, że słowa Putina i Wołodina wskazują na to, iż Kreml nadal dąży do pełnego zwycięstwa na Ukrainie i zmiany władz w Kijowie, która doprowadziłaby do trwałej reorientacji polityki Ukrainy, odciągnięcie jej od Zachodu i poddanie kontroli Rosji.

"To wskazuje też, że cele Putina wykraczają poza terytorium, które anektował i poza terytorium, które jego siły rzeczywiście kontrolują" - czytamy w analizie.



ISW pisze też, że rosyjscy urzędnicy przyznają, iż Rosja deportuje dzieci z Ukrainy do Rosji pod pozorem procedur adopcyjnych lub wyjazdów wypoczynkowych. 26 października rosyjskie media informowały, że rosyjska komisarz ds. praw dziecka, Maria Lwowa-Belowa adoptowała ukraińskie dziecko deportowane z Mariupola do Rosji. Lwowa-Belowa poinformowała, że rosyjscy urzędnicy przywieźli 31 dzieci z Mariupola do Rosji, a jej urząd pracuje nad "rehabilitacją" dzieci ukraińskich ze stref działań wojennych. ISW ocenia, że wymuszone adopcje ukraińskich dzieci przez rosyjskie rodziny mogą stanowić naruszenie Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa