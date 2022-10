Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 243 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski oskarża Rosję, że ta przygotowała prowokację, o którą teraz oskarża Ukrainę.

Po ataku dronów na Kijów, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do Izraela o broń do obrony przeciwlotniczej. Prośba ta została odrzucona przez ministra obrony Izraela Benny'ego Gantza, głównie dlatego, że Izrael jest uzależniony od współpracy z Rosją, aby izraelskie siły powietrzne mogły przeprowadzać naloty w Syrii. Izrael, powiedział, dostarczyłby systemy wczesnego ostrzegania, ale nie broń do obrony powietrznej.

Jurij Sak, doradca ukraińskiego ministra obrony, powiedział, że Izrael może stracić okazję do doskonalenia swojej taktyki w stawianiu czoła zagrożeniom na własnym terytorium, pomagając w wysiłkach w walce z dronami trwających obecnie na Ukrainie.

- Te irańskie drony, które uderzają w ukraińskie miasta, nie zostały opracowane, nie były przeznaczone dla Ukrainy - powiedział w rozmowie z "Ne York Times". - Zostały opracowane do uderzania w Izrael. Używają Ukrainy jako poligonu, aby zobaczyć słabe punkty, udoskonalić je, i prędzej czy później użyją ich przeciwko Izraelowi - dodał.

Sak dodał później, że Izrael dostarczył danych wywiadowczych przydatnych do namierzenia irańskich dronów.

Drony, gdy są w locie, wydają również charakterystyczne buczenie z ich małych silników, co okazało się słabym punktem.